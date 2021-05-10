Российская биатлонистка Ирина Старых завершила карьеру

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляла спортсменка.

Старых в сентябре прошлого года была прооперирована на спине и пропустила зимний сезон.

"Она завершила карьеру, - сказал Кугаевский. - После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться".

Старых 33 года. В последние годы у нее неоднократно случался рецидив травмы спины.

Наивысших результатов в Кубке мира Старых добилась на старте сезона-2013/14, дважды став призером личных гонок. Вскоре после этого в ее допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин, биатлонистка была дисквалифицирована в общей сложности на три года. После возобновления карьеры она неоднократно попадала в десятку сильнейших, но призовых мест на этапах Кубка мира больше не завоевывала.

Последний раз в Кубке мира Старых выступила в марте 2020 года. Победы на чемпионатах Европы она одерживала в 2013 и 2017 годах.