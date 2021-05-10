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Олимпиада в Токио

Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом

Новые сроки визита будут согласовываться с учетом дальнейшего развития ситуация с распространением коронавируса
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/MIREIA SEGARRA
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/MIREIA SEGARRA

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который был запланирован на 17 мая, откладывается из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом в понедельник объявил организационный комитет Игр.

Отмечается, что новые сроки визита будут согласовываться с учетом дальнейшего развития ситуация с распространением коронавируса.

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Ранее японский телеканал "Фудзи ТВ" сообщил, что визит Баха может состояться в середине июня.

Бах в ходе поездки в Японию намеревался встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.

На прошлой неделе правительство Японии объявило о продлении действия режима ЧС из-за распространения коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширении режима на префектуры Фукуока и Айти. В рамках ЧС, который был введен в конце апреля, власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Игр "Токио-2020" сохранено.

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Олимпиада в Токио
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