Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в гала-матче юбилейного, десятого фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Глава государства вышел на лед в красном свитере под традиционным для него в таких матчах номером 11.

В товарищеском поединке сошлись команды "Легенды хоккея", цвета которой защищает Путин, и "Сборная Ночной хоккейной лиги". Среди участников матча - глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие.

"Я всех вас поздравляю с замечательным юбилеем, десятилетием Ночной хоккейной лиги", - обратился Путин к болельщикам перед началом гала-матча. Он отметил, что участники лиги "делают свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее". При этом, по его словам, спортсмены "подают замечательный пример миллионам других людей" и продлевают "себе жизнь, делают ее более качественной, содержательной".

Президент поблагодарил звезд мирового и российского хоккея за то, что они принимают участие в этой работе, рассчитанной на многомиллионную аудиторию. Путин также поприветствовал одного из гостей - президента Международной федерации хоккея на льду Рене Фазеля, с которым он ранее в понедельник провел двустороннюю встречу в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей. "Спасибо ему за то, что он не только развивает профессиональный спорт, но и уделяет такое большое внимание любительскому, в данном случае в России", - сказал российский лидер. Фазель в ответ обратился к участникам и зрителям на русском языке и пожелал всем "большой удачи".

В предыдущий раз Путин играл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги в конце декабря 2019 года на катке на Красной площади. В сочинских гала-матчах в рамках финальных турниров Ночной лиги президент выходил на лед регулярно, в последний раз - в мае 2019 года (в 2020 году такое мероприятие не проводилось из-за пандемии).

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.