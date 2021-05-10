Путин в Сочи вручил орден хоккеисту Павлу Буре

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени призеру олимпийских игр, финалисту Кубка Стенли, хоккеисту Павлу Буре.

Глава государства в понедельник вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Перед началом игры он провел церемонию награждения. Из рук президента приз "За верность любительскому хоккею" получил представитель Ночной хоккейной лиги, региональный представитель Рязанской области хоккеист-любитель Олег Смирнов.

"У нас есть еще один награжденный - не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден Павел Буре. Поздравляю!" - объявил Путин.

Затем прошел гала-матч Ночной хоккейной лиги, который завершился со счетом 13:9 в пользу команды "Легенды хоккея", в составе которой играл Путин. Среди участников товарищеского поединка между "Легендами хоккея" и сборной Ночной хоккейной лиги были глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Алексей Морозов.

После игры президент провел отдельную встречу с Буре, вручил ему орден. Указ о награждении хоккеиста за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу был подписан главой государства в конце марта. Буре - чемпион мира (1990), СССР (1989). Выступал за клубы ЦСКА, "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс". Его имя значится в Зале хоккейной славы НХЛ и Зале славы Международной федерации хоккея с шайбой. Заслуженный мастер спорта СССР, член наблюдательного совета ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА".