Нидерландец Тако ван дер Хорн выиграл третий этап велогонки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 10 мая. Нидерландский велогонщик Тако ван дер Хорн из команды Jumbo-Visma стал победителем третьего этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Этап протяженностью 190 км прошел между городами Биелла и Канале.

Ван дер Хорн преодолел дистанцию за 4 часа 21 минуту 29 секунд. Вторым стал итальянец Давиде Чимолай из Groupama-FDJ, третье место занял словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Они уступили победителю четыре секунды.

Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 39-м, Александр Власов ("Астана") занял 41-е место. Оба российских велогонщика финишировали в общей группе и проиграли победителю четыре секунды.

Лидерство в общем зачете сохранил итальянец Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers). Он опережает идущего вторым норвежца Тобиаса Фосса (Jumbo-Visma) на 16 секунд, третьим с отставанием в 20 секунд идет бельгиец Ремко Эвенепул из Deceuninck-Quick Step. Власов поднялся на седьмое место в общем зачете и проигрывает лидеру 27 секунд, Сиваков с отставанием 37 секунд идет на 21-й позиции.

Четвертый этап пройдет 11 мая, его протяженность составит 187 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).