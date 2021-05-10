Проблемы с музыкой помешали выступлению российских синхронисток на чемпионате Европы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Проблемы с воспроизведением музыки помешали выступлению российских синхронисткок Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом ТАСС по телефону сообщила тренер сборной России Татьяна Данченко.

В понедельник в Будапеште стартовали соревнования по синхронному плаванию. Техническая программа дуэтов была прервана.

"Во время соревнований перестала работать музыка, под водой ее тоже было плохо слышно - она постоянно прерывалась, но более-менее до конца программы она еще дожила", - сказала Данченко.

"Оргкомитет сейчас пытается решить, как быть дальше: устраивать перестартовку для всех или для тех, кто успел выступить. Пока все в стадии обсуждения, но расписание плотное, я не знаю, куда они будут ставить старт технических дуэтов. Пока у меня никакой информации нет", - добавила она.

Соревновательная программа в венгерской столице продолжилась выступлением микст-дуэтов. "Поменяли динамик, сейчас все работает", - пояснила Данченко.

На момент приостановки соревнований свои программы успели представить 11 дуэтов. Ромашина и Колесниченко занимают первое место, набрав 95,4953 балла.