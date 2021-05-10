Хоккеистов Тарасенко и Ничушкина номинировали на "Билл Мастертон Трофи"

ТАСС, 10 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко и форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин вошли в список претендентов на награду "Билл Мастертон Трофи". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ со ссылкой на Профессиональную ассоциацию хоккейных журналистов (PHWA), которая вручает данный приз.

Награда ежегодно вручается игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею. От каждой команды выдвигается по одному кандидату. Премия образована в 1968 году и названа в честь Билла Мастертона - хоккеиста, скончавшегося вследствие полученных по ходу матча травм.