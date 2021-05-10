Гала-матч Ночной хоккейной лиги завершился со счетом 13:9 в пользу команды Путина

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи завершился со счетом 13:9 в пользу команды "Легенды хоккея", в составе которой на лед вышел президент РФ Владимир Путин. Глава государства забросил восемь шайб и отметился одной результативной передачей.

Путин традиционно выступал под 11-м номером. Среди участников товарищеского поединка между "Легендами хоккея" и сборной Ночной хоккейной лиги были также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Алексей Морозов и другие.

Как указано в итоговой таблице матча, опубликованной на страницах Ночной хоккейной лиги в соцсетях, первую шайбу Путин забросил уже на 29-й секунде с подачи Буре. Затем в течение первого периода глава государства отличился еще трижды: две шайбы президент записал на свой счет во втором периоде, а в третьем, помимо двух заброшенных шайб, отметился голевой передачей.

В качестве гостя на матче, который прошел при зрителях в сочинском ледовом дворце "Большой", присутствовал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

Президент РФ традиционно принимает участие в гала-матчах Ночной хоккейной лиги, которая была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.