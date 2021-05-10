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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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Российские прыгуны в воду стали чемпионами Европы в командных соревнованиях

За сборную России выступали Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев
Виктор Минибаев и Екатерина Беляева EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Виктор Минибаев и Екатерина Беляева
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 10 мая. Российские прыгуны в воду завоевали золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште.

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В составе сборной России выступали Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Российская команда за шесть прыжков набрала 431,80 балла. Серебряные медали завоевали итальянцы Кьяра Пеллакани, Сара ди Мария, Андреас Ларсен и Риккардо Джованни (428,00), третьими стали немцы Тина Пунцель, Кристина Вассен, Патрик Хаусдинг и Лу Массенберг (421,00).

Ильиных и Беляева стали чемпионками Европы во второй раз. Для Кузнецова это золото континентального первенства стало 11-м в карьере, для Минибаева - восьмым.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В прыжках в воду разыгрывается 13 комплектов наград. 

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