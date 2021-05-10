Хоккеисты "Далласа" Худобин и Гурьянов пропустят чемпионат мира

ТАСС, 10 мая. Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин и Денис Гурьянов пропустят чемпионат мира в Риге по медицинским рекомендациям. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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"Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл сообщил штабу сборной, что вратарь Антон Худобин и форвард Денис Гурьянов, несмотря на огромное желание сыграть за национальную команду, пропустят чемпионат мира в Латвии по медицинским рекомендациям клуба из Техаса. У обоих игроков травмы нижней части тела. Штаб сборной желает хоккеистам здоровья и рассчитывает на них в будущем", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

Худобин в нынешнем сезоне провел 32 встречи регулярного чемпионата, трижды сыграв "на ноль". 35-летний российский голкипер отразил 90,5% бросков по своим воротам и в среднем пропускал по 2,54 шайбы за игру. В составе сборной России Худобин является чемпионом мира 2014 года.

Гурьянов в нынешнем регулярном чемпионате провел 54 матча, в которых забросил 12 шайб и сделал 17 результативных передач. 23-летний форвард не провел ни одного матча за национальную сборную России. Он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года. Тогда российской командой руководил нынешний главный тренер национальной сборной Валерий Брагин.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.