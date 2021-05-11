Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 11 мая. "Монреаль" проиграл "Эдмонтону" со счетом 3:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал последней командой, вышедшей в плей-офф.

В составе "Монреаля" шайбы забросили Джейк Эванс (10-я минута), Пол Байрон (26) и Арттури Лехконен (54). У "Эдмонтона" отличились Джеймс Нил (10), Райан Ньюджент-Хопкинс (14), Доминик Кагун (30) и Коннор Макдэвид (63).

Защитник "Монреаля" Александр Романов провел на площадке 15 минут и 41 секунду и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "-3".

"Монреаль" занимает четвертое место в Северном дивизионе, набрав 58 очков в 55 матчах. Клуб стал недосягаем для идущего пятым "Калгари", на счету которого 49 очков в 52 матчах. "Эдмонтон" занимает второе место с 70 очками в 54 матчах.

Ранее из Северного дивизиона в плей-офф вышли "Торонто", "Эдмонтон" и "Виннипег", из Центрального дивизиона - "Каролина", "Флорида", "Тампа-Бэй" и "Нэшвилл", из Восточного дивизиона - "Питтсбург", "Вашингтон", "Бостон" и "Айлендерс", из Западного дивизиона - "Вегас", "Колорадо", "Миннесота" и "Сент-Луис".

Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая. На данный момент известно, что первый матч в серии первого раунда плей-офф между "Вашингтоном" и "Бостоном" состоится в ночь на 16 мая, начало - 02:15 (мск).