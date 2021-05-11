Почти 450 спортсменов из 57 стран зарегистрировались на этап Кубка мира по гребле на Алтае

БАРНАУЛ, 11 мая. /ТАСС/. Спортсмены из 57 стран зарегистрировались для участия во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который стартует 20 мая в Барнауле. На Алтай уже прибыли три спортсмена из Эквадора, они ожидают начала тренировок, сообщил на пресс-конференции во вторник министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

"Вчера первые спортсмены начали прибывать: три спортсмена из Эквадора заселены и ждут возможности тренировок. Всего зарегистрированы 444 участника из 57 стран. Для нас это очень амбициозно, так как это первые официальные международные соревнования, которые пройдут в Алтайском крае. Ориентировочно очно соревнования увидят не менее 20 тыс. человек за четыре дня: у нас 3 тыс. сидячих мест и 5 тыс. стоячих мест; трансляцию, как мы полагаем, посмотрят более 50 тыс. человек", - сказал Перфильев.

Он отметил, что интерес к соревнованиям вырос после объявления о том, что на них будут разыграны олимпийские лицензии.

"2021-2022 годы не настолько богаты спортивными соревнованиями, поэтому интерес растет. У нас уже готовы 300 лодок стоимостью 300 млн рублей. 17 мая в Барнаул прибывает два чартера из Будапешта с первого этапа Кубка мира. 20 мая мы начнем соревнования, для них все готово, это наша возможность для роста турпотока", - подчеркнул Перфильев.

В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира. Решение было принято после положительного опыта проведения представительного турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В Барнауле также планируется провести чемпионат Европы 2023 года и чемпионат мира 2024 года. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, который оценил подготовку Барнаула к международным соревнованиям в январе 2021 года, территория гребного канала после проведения этапа Кубка мира станет спортивным кластером, где будут развивать не только профессиональный спорт, но и рекреацию.