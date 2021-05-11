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Матч Единой лиги ВТБ УНИКС - "Зелена Гура" в Казани 12 мая начнется с минуты молчания

Во вторник два человека устроили стрельбу в школе №175 в Казани из огнестрельного оружия, восемь человек погибли, 20 пострадали
Президент УНИКСа Евгений Богачев Василий Александров/ТАСС
Описание
Президент УНИКСа Евгений Богачев
© Василий Александров/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый матч плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и польским клубом "Зелена Гура" начнется с минуты молчания в связи с трагедией в одной из школ столицы Татарстана. Об этом ТАСС сообщил президент УНИКСа Евгений Богачев.

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Стрельба в школе в Казани.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе №175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них задержали. Второй напавший на школу, по данным источника в экстренных службах, ликвидирован. В результате стрельбы восемь человек погибли, 20 пострадали.

"Завтрашний матч Единой лиги ВТБ начнем с минуты молчания. Произошла большая трагедия", - сказал Богачев.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

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Стрельба в школе в Казани
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