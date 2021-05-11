Матчи Единой лиги ВТБ 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первые матчи четвертьфинальной стадии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в одной из школ Казани. Об этом ТАСС сообщил президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, около 20 ранены. Нападавший задержан. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

"Все матчи плей-офф Единой лиги ВТБ начнутся с траурной минуты молчания, чтобы почтить память детей и всех жертв этой ужасной трагедии в Казани", - сказал Кущенко.

Во вторник в рамках четвертьфинала краснодарский "Локомотив-Кубань" примет подмосковные "Химки", московский ЦСКА дома сыграет против "Нижнего Новгорода", а петербургский "Зенит" на домашней арене встретится с пермским клубом ПАРМА. В среду УНИКС в Казани примет польскую команду "Зелена Гура". Серии 1/4 финала пройдут до двух побед.