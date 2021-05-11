Состав сборной России по борьбе на Олимпиаду объявят за две-три недели до старта Игр

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Состав сборной России по спортивной борьбе на Олимпийские игры в Токио будет объявлен за две-три недели до начала турнира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В женской и вольной борьбе российские спортсмены выступят на Играх во всех весовых категориях. Российским борцам греко-римского стиля не удалось получить лицензию в весе до 87 кг.

"В греко-римской борьбе нет путевки в весовой категории до 87 кг. Несмотря на то, что это печальная страница в истории отечественной греко-римской борьбы, у нас на одну путевку в этом олимпийском цикле больше, чем было в Рио, - сказал Мамиашвили. - Наши девушки здорово себя проявили, и в сумме мы завоевали 17 путевок, в то время как в прошлом олимпийском цикле было 16. Будем еще проводить серьезный разбор полетов и готовиться к следующим Олимпийским играм".

"У нас еще будет проведен отбор, будем определять состав где-то за две-три недели до Олимпийских игр. Пройдет сначала тренерский совет, а затем исполком будет утверждать состав. Так что нам предстоит непростой путь", - отметил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.