Российским болельщикам начали возвращать деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Процесс возврата денег российским болельщикам за билеты на соревнования Олимпийских игр в Токио уже начался. Об этом ТАСС сообщила Мария Изотова, директор по связям компании "Матч хоспиталити", которая является официальным авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Японии и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

20 марта оргкомитет Игр в Токио принял решение, что соревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Иностранные болельщики приобрели порядка 630 тыс. билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

"Мы уже сделали соответствующую информационную рассылку своим клиентам, ранее купившим билеты, и известили их, что нужно делать, - сказала Изотова. - Сейчас они уже оформляют заявления на возврат. Думаю, что часть болельщиков уже получила свои деньги".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.