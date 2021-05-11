Корстин считает, что "Химки" еще не сказали последнего слова в плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты подмосковных "Химок" еще не сказали последнего слова в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Локомотива-Кубани". Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор лиги Илона Корстин.

Первый матч серии до двух побед прошел в Краснодаре и завершился победой хозяев со счетом 89:80. "Локомотив-Кубань" занял второе место по итогам регулярного чемпионата, "Химки" финишировали на седьмой строчке.

"Серия "Локомотив-Кубань" - "Химки" по праву считается самой интересной в первом раунде плей-офф, - отметила Корстин. - Первый матч в этой паре получился напряженным, с интригой, и в итоге "Локо" заслуженно победил. Если смотреть статистику, то краснодарцы были лучше по всем ключевым показателям - по подборам, проценту попаданий и эффективности. Несмотря на то что "Локо" играл без своего лидера Мантаса Калниетиса, признанного лигой MVP регулярного сезона, нашлись другие герои - отличный матч провел Миндаугас Кузминскас, ставший самым результативным в матче с 23 очками".

"Химки" смотрелись достойно, сражались, у них есть шансы в этой серии. После травмы вернулся на паркет Алексей Швед, интересно наблюдать за Тимофеем Мозговым. Кажется, что "Химки" еще не сказали своего последнего слова", - добавила Корстин.

Второй матч серии состоится 13 мая в "Химках".