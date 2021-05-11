Ралли "Дакар" 2022 года пройдет с 2 по 14 января

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар" в 2022 году пройдет с 2 по 14 января в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Гонка пройдет в Саудовской Аравии в третий раз подряд. Ралли стартует в Хаиле и завершится в Джидде.

В ралли-марафоне нынешнего года в зачете грузовиков представители российской команды "Камаз-мастер" заняли весь пьедестал. Экипаж команды пятый раз подряд выиграл марафон, в общей сложности пилоты "Камаза" побеждали на "Дакаре" 18 раз.