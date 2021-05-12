"Вашингтон" победил "Бостон" в матче НХЛ. Овечкин вернулся на лед после травмы

Шайбы в составе победителей забросили Карл Хагелин (37-я минута) и Михаэль Раффль, отличившийся за три секунды до конца третьего периода. У "Бостона" гол на счету Кёртиса Лазара (31). Раффль впервые отличился в 10 матчах за столичный клуб после его обмена из "Филадельфии" 12 апреля.

В составе "Вашингтона" 19 минут отыграл капитан Александр Овечкин. Российский нападающий пропустил семь из восьми предыдущих игр из-за травмы. Форвард не смог отметиться результативными действиями. По итогам регулярного чемпионата Овечкин набрал 42 (24 гола + 18 результативных передач) очка в 45 матчах, став лучшим снайпером команды в сезоне. В списке лучших снайперов в истории лиги он занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Овечкин впервые не смог забить 30 голов в регулярном чемпионате за 16 сезонов в НХЛ. Его предыдущий минимум составлял 32 гола, которые он забил, сыграв во всех 48 играх сокращенного из-за локаута сезона-2012/13. Нынешний сезон был сокращен с привычных 82 матчей до 56 из-за пандемии коронавируса. В текущем сезоне российский форвард пропустил рекордные для себя 11 матчей, в сезоне-2009/10 он выбывал на 10 игр. В остальных сезонах Овечкин не пропускал более четырех игр.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов провел на льду 19 минут и 20 секунд и также не смог набрать очков в матче, завершив регулярный сезон с 22 (8+14) баллами в 51 игре. Вратарь столичного клуба Илья Самсонов, а также нападающий Евгений Кузнецов были ранее внесены в ковид-протокол и пропустили игру. Кузнецов набрал 29 (9+20) очков в 41 матче регулярного чемпионата. На счету Самсонова 19 матчей, в которых он одержал 13 побед, отражал в среднем 90,2% бросков и оформил два шатаута.

По итогам регулярного чемпионата первое место в Восточном дивизионе занял "Питтсбург", набравший 77 очков в 56 матчах. Вторым стал "Вашингтон" (77), третьим - "Бостон" (73), четвертым - "Нью-Йорк Айлендерс" (71). Не смогли выйти в плей-офф "Нью-Йорк Рейнджерс" (60), "Филадельфия" (58), "Нью-Джерси" (45) и "Баффало" (37).

В первом раунде плей-офф встретятся "Питтсбург" и "Айлендерс", а также "Вашингтон" и "Бостон". Розыгрыш Кубка Стэнли начнется в ночь на воскресенье, 16 мая.