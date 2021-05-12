"Оренбург" может подать жалобу в CAS в случае отклонения апелляции на невыдачу лицензии

Ранее "Оренбург" не сумел пройти лицензирование в РФС для выступления в премьер-лиге, общее собрание лиги не поддержало просьбу "Оренбурга" разрешить выступление в РПЛ в виде исключения. 12 мая РФС рассмотрит апелляцию на это решение.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" рассматривает возможность подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае отклонения Российским футбольным союзом (РФС) апелляции на невыдачу лицензии для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

"Это вопрос к руководству клуба, но знаю, что наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Наш клуб уже дважды получал лицензию УЕФА без замечаний", - ответил Андреев на вопрос, какие клуб предпримет действия в случае отклонения апелляции.

"Оренбург" обеспечил себе второе место по итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право выступить в элитном дивизионе. "Мы надеемся на возобладание спортивного принципа и на разрешение участвовать в Российской премьер-лиге. Команда целый сезон билась за это право, дважды обыграла лидера, выиграла, по сути, "серебряный" матч у "Нижнего Новгорода", кровью и потом заслужила право играть в РПЛ", - отметил он.

"Кому-то выгодно показывать наш стадион в черном свете"

Домашний стадион "Оренбурга" не подходит под критерии, необходимые для выступления клуба в премьер-лиге.

"Кому-то это выгодно [говорить о несоответствии стадиона критериям]. Показывают наши поливальные машины из 2016 года, хотя мы давно уже установили систему полива. Говорят о разбитых раздевалках, но это же неправда, послушайте игроков и тренеров, которые у нас были. Журналисты говорят о некомфортных условиях работы прессы - уже второй год открыт пресс-центр со всеми удобствами, большой микст-зоной, питанием и так далее", - подчеркнул Андреев.

"Помимо этого, выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, установили новый современный свет, у нас отличная "картинка" трансляции. Конечно, есть проблемы, у нас далеко не "Краснодар" и не арена "Открытие", но мы двигаемся вперед, развиваемся", - добавил он.