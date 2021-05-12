WADA не стало возражать против проведения в России в 2021 году ЧМ по парашютному спорту

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по парашютному спорту в 2021 году пройдет в России, несмотря на санкции против российского спорта. Как рассказал ТАСС вице-президент Федерации парашютного спорта России Денис Свиридов, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало возражать против проведения в Кемеровской области этих соревнований.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года чемпионаты мира можно не переносить из России только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам".

"Федерацией парашютного спорта России совместно с юристами Международной авиационной федерации (FAI) и специалистами Международной парашютной комиссии (ISC) была проведена большая дипломатическая работа по отстаиванию чемпионата. На протяжении четырех месяцев проводились сложные международные переговоры, итог которых известен: чемпионату мира в России быть!" - подчеркнул Свиридов.

"Основными доводами невозможности переноса или отмены соревнований стала, прежде всего, масштабность предстоящего чемпионата, равного которому еще не бывало. Еще одним аргументом стала уникальность российских площадок с точки зрения технических характеристик и авиационного обеспечения, в мире таких площадок не больше двух-трех. Другими немаловажными доводами стали финансовая составляющая соревнований и ограниченное количество времени до начала соревнований, которое не позволит найти качественную альтернативу организатору и перенести чемпионат в другую страну", - добавил собеседник ТАСС.

Свиридов также процитировал ответ WADA на вопрос о возможности проведения чемпионата мира по парашютному спорту в России: "Изучив информацию, предоставленную вашей организацией, и основываясь на ней, мы подтверждаем вашу оценку того, что было бы юридически и/или практически невозможно отозвать мероприятие из России или перенести его в другую страну. В связи с этим WADA не считает проведение мероприятия нарушением санкций".

В январе 2018 года ISC приняла решение о проведении в России чемпионата мира по парашютному спорту в 2020 году. Площадкой для проведения соревнований выбран аэродром "Танай" в Кемеровской области, это крупнейший аэродром в России, технически полностью удовлетворяющий проведению соревнований международного уровня. Из-за пандемии соревнования сильнейших парашютистов мира были перенесены на следующий год и пройдут с 7 по 21 августа. Планируется, что турнир станет крупнейшим за всю историю парашютного спорта, в нем примут участия более 1000 спортсменов из 35 стран мира.