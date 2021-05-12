Легкоатлетка Клишина планирует продолжить летний сезон 18 мая на турнире в США

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина планирует продолжить летний сезон 18 мая выступлением на турнире в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Алексей Николаев.

В 2021 году Клишина принимала участие в одном турнире. 27 марта на соревнованиях во Флориде она заняла второе место, прыгнув в лучшей попытке на 7,05 метра.

"Дарья 18 мая выступит в США на одном из местных турниров, этот старт она рассматривает как один из этапов подготовки к более серьезным соревнованиям, - сказал Николаев. - 2 июня ее ждут в Словакии, организаторы турнира в Шаморине очень хотят, чтобы Клишина к ним приехала. Посмотрим, позволит ли ковидная ситуация. 10 июня во Флоренции пройдет очередной этап Бриллиантовой лиги, на который Дарья, вполне вероятно, также будет заявлена".

"13 июня ее ждет старт в родной Твери", - добавил собеседник ТАСС.

Клишиной 30 лет, она также является двукратной чемпионкой Европы в помещении, победительницей командного чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионкой Универсиады в Казани. С 2013 года живет и тренируется в США, летом 2016 года спортсменка получила бессрочный нейтральный статус, дающий право выступать на международных стартах.