"Крылья Советов" получили лицензию на участие в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Победитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) самарский клуб "Крылья Советов" получил лицензию, дающую право выступить в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

"Получили лицензию для участия в РПЛ. Что касается [лицензии] УЕФА, то ее сначала нужно заработать", - сказал Калакуцкий.

"Мы ответили [на возникшие вопросы], в результате лицензия получена", - отметил он.

2 мая "Крылья Советов" обеспечили себе выход в РПЛ. Самарцы досрочно гарантировали себе первое место в таблице Олимп-ФНЛ. В среду "Крылья Советов" сыграют в финале Бетсити - Кубка России против московского "Локомотива", встреча пройдет в Нижнем Новгороде (начало 20:00 мск).