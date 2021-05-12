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Футбол в России

"Крылья Советов" получили лицензию на участие в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22

Ранее самарский клуб предоставил все документы для лицензирования в РПЛ
Игроки футбольного клуба "Крылья Советов" Елена Афонина/ТАСС
Описание
Игроки футбольного клуба "Крылья Советов"
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Победитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) самарский клуб "Крылья Советов" получил лицензию, дающую право выступить в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

Заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования состоялось в среду.

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"Получили лицензию для участия в РПЛ. Что касается [лицензии] УЕФА, то ее сначала нужно заработать", - сказал Калакуцкий.

"Мы ответили [на возникшие вопросы], в результате лицензия получена", - отметил он.

2 мая "Крылья Советов" обеспечили себе выход в РПЛ. Самарцы досрочно гарантировали себе первое место в таблице Олимп-ФНЛ. В среду "Крылья Советов" сыграют в финале Бетсити - Кубка России против московского "Локомотива", встреча пройдет в Нижнем Новгороде (начало 20:00 мск).

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