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Бокс

Российскому боксеру Власову отказали в пересмотре результата боя за титул чемпиона мира

Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) отказала россиянину Максиму Власову в пересмотре результата боя против Джо Смита - младшего. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

11 апреля Власов уступил Смиту в поединке за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе решением судей, после этого он подал протест на результат боя.

"Наш протест не удовлетворен. WBO сообщила, что назначением судей занималась атлетическая комиссия Оклахомы. Результат будет оставлен в силе, реванша тоже не будет", - сказал собеседник агентства.

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