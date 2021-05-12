Российскому боксеру Власову отказали в пересмотре результата боя за титул чемпиона мира

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) отказала россиянину Максиму Власову в пересмотре результата боя против Джо Смита - младшего. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

11 апреля Власов уступил Смиту в поединке за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе решением судей, после этого он подал протест на результат боя.

"Наш протест не удовлетворен. WBO сообщила, что назначением судей занималась атлетическая комиссия Оклахомы. Результат будет оставлен в силе, реванша тоже не будет", - сказал собеседник агентства.