Президент "Оренбурга" заявил, что ждал отказа РФС по апелляции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент "Оренбурга" Василий Еремякин ожидал отказа в выдаче клубу лицензии Российского футбольного союза (РФС) для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом он сообщил ТАСС.

"Оренбург" и "Алания" повторно не получили лицензии для участия в Российской премьер-лиги

В среду РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. Также РФС не удовлетворил апелляцию владикавказской "Алании".

"Я другого решения не ожидал, потому что мне кажется, что был внесен в регламент премьер-лиги вот этот пункт, который ущемляет права клубов практически всей России", - сказал Еремякин.

"Оренбург" обеспечил себе второе место по итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право выступить в элитном дивизионе. Домашняя арена клуба не отвечает требованиям премьер-лиги. 5 мая комиссия РФС по лицензированию объявила, что "Оренбург" не получил лицензию для выступления в РПЛ.