Азаров: самарские власти помогли "Крыльям Советов" в получении лицензии для РПЛ

САМАРА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области помогли руководству футбольного клуба "Крылья Советов" получить лицензию на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в сториз в Instagram .

"Хочу поделиться радостной новостью со всеми болельщиками клуба "Крылья Советов". Клуб сегодня получил лицензию для участия в матчах премьер-лиги в следующем сезоне. Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей. Ну а сейчас хочу поздравить всех болельщиков, "Крылья Советов" по праву будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем году", - сказал он.

В среду на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования "Крылья Советов" получили лицензию для участия в РПЛ. Гендиректор клуба отметил, что они "ответили на все возникшие вопросы", благодаря чему получили документы.

2 мая "Крылья Советов" вышли в РПЛ, досрочно гарантировав себе первое место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В среду "Крылья Советов" сыграют в финале Бетсити - Кубка России против московского "Локомотива", встреча пройдет в Нижнем Новгороде (начало 20:00 мск).