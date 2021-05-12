{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Азаров: самарские власти помогли "Крыльям Советов" в получении лицензии для РПЛ

В среду на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования "Крылья Советов" получили лицензию

САМАРА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области помогли руководству футбольного клуба "Крылья Советов" получить лицензию на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в сториз в Instagram.

На эту тему
"Крылья Советов" получили лицензию на участие в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22
"Крылья Советов" получили лицензию на участие в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22

"Хочу поделиться радостной новостью со всеми болельщиками клуба "Крылья Советов". Клуб сегодня получил лицензию для участия в матчах премьер-лиги в следующем сезоне. Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей. Ну а сейчас хочу поздравить всех болельщиков, "Крылья Советов" по праву будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем году", - сказал он.

В среду на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования "Крылья Советов" получили лицензию для участия в РПЛ. Гендиректор клуба отметил, что они "ответили на все возникшие вопросы", благодаря чему получили документы.

2 мая "Крылья Советов" вышли в РПЛ, досрочно гарантировав себе первое место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В среду "Крылья Советов" сыграют в финале Бетсити - Кубка России против московского "Локомотива", встреча пройдет в Нижнем Новгороде (начало 20:00 мск).

Теги
Российский футболАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
ATP
Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме
Его следующим соперником станет испанец Роберто Баутиста-Агут
Читать полностью