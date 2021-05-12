Жители 38 регионов России получили возможность записаться в спортшколы в онлайн-режиме

ТАСС, 12 мая. Жители 38 субъектов Российской Федерации теперь могут подать заявление на занятие желаемым видом спорта в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Это стало возможным благодаря запуску сайта хочувспортшколу.рф.

Данная система нацелена на повышение удобства доступа людей к занятиям физической культурой и спортом. Жители смогут записаться как в государственные, так и в частные организации. Сайт будет доступен на единой цифровой платформе "Физическая культура и спорт", который в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина будет создан к IV кварталу 2021 года.

Сервисы платформы позволят автоматизировать запись в организации спортивной подготовки, решать задачи формирования единого календарного плана спортивных соревнований, присвоения спортивных разрядов и званий, а также сбора статистической отчетности физкультурно-спортивной сферы. Аналитический блок, в том числе с помощью искусственного интеллекта, сможет интерпретировать данные с целью выявления популярности видов спорта, оценки загруженности инфраструктуры, определении оптимальных мест для возведения сооружений и расчета эффективности вложений.

Цифровизация коснется и детско-юношеского спорта. Благодаря платформе будут возможны анализ подготовки, повышение ее прозрачности и в конечном счете результатов. Заместитель министра спорта Андрей Сельский отметил, что услуги для граждан в спортивной сфере могут предоставляться с применением инструментов государственно-частного партнерства.

При создании платформы Минспорт РФ учитывает уже имеющиеся практики цифровизации в ряде спортивных федераций, лиг и регионов, а также опыт крупнейших спортивных мероприятий, таких как Зимняя универсиада 2019 года в Красноярске. Платформа разрабатывается в сотрудничестве с другими министерствами. Цифровая трансформация является частью утвержденной в 2020 году стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 2030 года ("Стратегии-2030").