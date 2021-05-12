Звонарева победила десятую ракетку мира Квитову на турнире в Риме

ТАСС, 12 мая. Российская теннисистка Вера Звонарева победила чешку Петру Квитову во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории "Премьер" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу 36-летней россиянки. В следующем раунде Звонарева сыграет с девятой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

В другом матче второго круга россиянка Вероника Кудерметова (28 место в рейтинге WTA) победила француженку Каролин Гарсию со счетом 6:4, 6:4. В следующем круге 24-летняя россиянка сыграет с первым номером рейтинга австралийкой Эшли Барти.

Россиянка Екатерина Александрова (33) без борьбы вышла в третий круг, ее соперница американка Дженнифер Брэди (13) снялась с турнира. В следующей стадии 26-летняя россиянка встретится с представительницей США Джессикой Пегулой (31).

Звонарева занимает 113-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 12 турниров WTA, в 2010-м году Звонарева достигала второй строчки в рейтинге. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением россиянки является выход в финал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2010 году. 31-летняя Квитова располагается на десятой строчке в мировом рейтинге. В ее активе 28 побед на турнирах ассоциации. Квитова дважды выигрывала Уимблдон (2011, 2014), также она выходила в финал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Турнир в Риме относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 16 мая, призовой фонд составляет €1,51 млн.