Президент "Оренбурга" заявил, что клуб намерен продолжать работу для получения лицензии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа в выдаче лицензии для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге и рассчитывает на помощь бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Василий Еремякин.
В среду РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. Также РФС не удовлетворил апелляцию владикавказской "Алании". Окончательное решение по лицензиям может вынести исполком РФС, если один из его представителей выдвинет этот вопрос на голосование.
"Рассчитываем ли на бюро исполкома? Этот вопрос тоже рассматриваем, исполком или кто-то еще может разобраться и вынести какое-то решение, пока это в стадии некой проработки, дайте прийти в себя, - сказал Еремякин. - Но тем не менее юристы разбираются и смотрят, как быть в этой ситуации, в том числе рассматривают вопрос с CAS. Изучаем, никакого решения нет, тем не менее мы намерены что-то предпринимать, будем смотреть".
"Когда у нас [вместимость стадиона] будет 10 тыс., то у нас будет пустовать 5 тыс., потому что в среднем посещаемость на матчах премьер-лиги [составляет] 4990 человек, это дополнительные затраты. Кому это надо? Кто-то когда-то вписал, преследует цели какие-то, вы понимаете, что дискриминированы, по сути, все клубы ФНЛ (Олимп - Футбольной национальной лиги - прим. ТАСС), мы прекрасно знаем, что из 22 клубов нынешнего сезона, наверное, 17 дискриминированы, потому что не пройдут лицензирование. Мы пытались сказать всем чиновникам премьер-лиги - кто изучал потребности городов с 500 тыс. или городов-миллионников? Но никто не может рассказать и обосновать", - добавил собеседник агентства.
"Оренбург" обеспечил себе второе место по итогам первенства ФНЛ, дающее право выступить в элитном дивизионе. Домашняя арена клуба не отвечает требованиям премьер-лиги по вместимости. 5 мая комиссия РФС по лицензированию объявила, что "Оренбург" не получил лицензию для выступления в РПЛ.