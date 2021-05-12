Президент "Оренбурга" заявил, что клуб намерен продолжать работу для получения лицензии

В среду РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. Также РФС не удовлетворил апелляцию владикавказской "Алании". Окончательное решение по лицензиям может вынести исполком РФС, если один из его представителей выдвинет этот вопрос на голосование.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа в выдаче лицензии для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге и рассчитывает на помощь бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Василий Еремякин.

"Рассчитываем ли на бюро исполкома? Этот вопрос тоже рассматриваем, исполком или кто-то еще может разобраться и вынести какое-то решение, пока это в стадии некой проработки, дайте прийти в себя, - сказал Еремякин. - Но тем не менее юристы разбираются и смотрят, как быть в этой ситуации, в том числе рассматривают вопрос с CAS. Изучаем, никакого решения нет, тем не менее мы намерены что-то предпринимать, будем смотреть".

"Когда у нас [вместимость стадиона] будет 10 тыс., то у нас будет пустовать 5 тыс., потому что в среднем посещаемость на матчах премьер-лиги [составляет] 4990 человек, это дополнительные затраты. Кому это надо? Кто-то когда-то вписал, преследует цели какие-то, вы понимаете, что дискриминированы, по сути, все клубы ФНЛ (Олимп - Футбольной национальной лиги - прим. ТАСС), мы прекрасно знаем, что из 22 клубов нынешнего сезона, наверное, 17 дискриминированы, потому что не пройдут лицензирование. Мы пытались сказать всем чиновникам премьер-лиги - кто изучал потребности городов с 500 тыс. или городов-миллионников? Но никто не может рассказать и обосновать", - добавил собеседник агентства.

"Оренбург" обеспечил себе второе место по итогам первенства ФНЛ, дающее право выступить в элитном дивизионе. Домашняя арена клуба не отвечает требованиям премьер-лиги по вместимости. 5 мая комиссия РФС по лицензированию объявила, что "Оренбург" не получил лицензию для выступления в РПЛ.