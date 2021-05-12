В "Спартаке" отрицают подлинность опубликованного черновика стратегии клуба

ТАСС, 12 мая. Член совета директоров "Спартака", глава комитета клуба по аудиту и вознаграждениям Зарема Салихова заявила, что документы, опубликованные ранее телеграм-каналом Black Mirror, не имеют отношения к действительности. Комментарий Салиховой приводит газета "Спорт-Экспресс".

В среду телеграм-канал Black Mirror опубликовал документы, которые, по утверждению источника, являются черновиком стратегии развития "Спартака".

"Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии "Спартака". Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс. В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, не трудно догадаться, кому это может быть выгодно", - сказала Салихова.

"Спартак" за тур до конца чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб опережает идущий на третьем месте "Локомотив" на три очка.