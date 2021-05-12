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ММА

Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

За последние 12 месяцев ирландец заработал $180 млн
Конор Макгрегор AP Photo/Isaac Brekken, архив
Описание
Конор Макгрегор
© AP Photo/Isaac Brekken, архив

ТАСС, 12 мая. Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes. Рейтинг представлен на сайте издания.

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За последние 12 месяцев 32-летний ирландец заработал $180 млн. Отмечается, что большая часть этой суммы была заработана Макгрегором от продажи контрольного пакета акций компании по производству виски.

Второе место в рейтинге занял аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси, который заработал $130 млн. Португалец Криштиану Роналду расположился на третьей строчке ($120 млн).

В топ-10 также вошли выступающий в Национальной футбольной лиге (NFL) Дак Прескотт ($107,5 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($96,5 млн), футболист Неймар ($95 млн), теннисист Роджер Федерер ($90 млн), пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон ($82 млн), игрок в американский футбол Том Брэди ($76 млн) и баскетболист Кевин Дюрант ($75 млн).

Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В октябре 2018 года ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.

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