МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил смену спортивного гражданства фигуристки Ванессы Джеймс с французского на канадское. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Фигуристка Джеймс выступит в паре с Рэдфордом за сборную Канады в следующем сезоне

"Исполком МОК утвердил переход французской фигуристки Ванессы Джеймс в Канаду", - сказал Адамс.

Джеймс родилась в Канаде, но изначально выступала за сборную США как одиночница, не выходя на международный уровень. В 2005 году она, воспользовавшись наличием британского подданства, стала представлять Великобританию. С 2008 года фигуристка перешла в парное катание и выступала за сборную Франции.

Ранее было объявлено, что Джеймс в следующем сезоне будет выступать в паре с Эриком Рэдфордом. Джеймс вместе со своим предыдущим партнером Морганом Сипре является чемпионкой Европы 2019 года, бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, победительницей финала Гран-при сезона-2018/19, представляла Францию на зимних Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.