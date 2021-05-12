В Международном олимпийском комитете заявили, что Игры в Токио позволят объединить мир

ТАСС, 12 мая. Олимпийские игры в Токио станут знаменательным событием, соревнования объединят весь мир. Такое мнение на пресс-конференции по итогам исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) высказал директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

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"Мы целиком сконцентрированы на реализации заключительной фазы подготовки, что позволит провести великолепные Игры. Это позволит объединить мир, они будут знаменательным событием. Сейчас по всему миру идет множество соревнований, Игры же позволят мир собрать в одном месте", - сказал Адамс.

"Мы планируем провести Игры целиком, для нас это только один путь", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа, соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.