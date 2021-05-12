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ЧМ по хоккею в Риге

Хоккеист "Филадельфии" Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира

Турнир в Риге стартует 21 мая
Иван Проворов AP Photo/Nick Wass
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 12 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Отмечается, что 24-летний хоккеист присоединится к национальной команде, которая принимает участие в чешском этапе Евротура, в ближайшее время.

"Филадельфия" заняла шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона и не смогла пробиться в плей-офф НХЛ. Проворов принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которая забросил семь шайб и сделал 19 результативных передач.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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ЧМ по хоккею в Риге
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