Хоккеист "Филадельфии" Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира

ТАСС, 12 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеисты Задоров и Зуб сыграют за российскую команду на чемпионате мира

Отмечается, что 24-летний хоккеист присоединится к национальной команде, которая принимает участие в чешском этапе Евротура, в ближайшее время.

"Филадельфия" заняла шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона и не смогла пробиться в плей-офф НХЛ. Проворов принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которая забросил семь шайб и сделал 19 результативных передач.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.