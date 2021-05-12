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Чешские хоккейные игры

Третьяк: вратарь сборной России Самонов в матче со шведами играл нервно

Президент ФХР оценил выступление голкипера после победы в матче Евротура
Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Голкипер сборной России по хоккею Александр Самонов играл нервно в матче заключительного этапа Евротура со шведами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне победили команду Швеции со счетом 6:4, одержав десятую победу подряд в нынешнем розыгрыше Евротура.

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Ранее стало известно, что от выступления на чемпионате мира отказались выступающие в Национальной хоккейной лиге голкиперы Игорь Шестеркин, Александр Георгиев (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс") и Антон Худобин ("Даллас"). "Хотелось иметь их в составе, но что есть, то есть. На этом этапе Евротура надо выбрать, кто основной вратарь. Самонов играет неплохо, но неровно, видна у него нервозность", - сказал Третьяк.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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