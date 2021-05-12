Третьяк: вратарь сборной России Самонов в матче со шведами играл нервно

Ранее стало известно, что от выступления на чемпионате мира отказались выступающие в Национальной хоккейной лиге голкиперы Игорь Шестеркин, Александр Георгиев (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс") и Антон Худобин ("Даллас"). "Хотелось иметь их в составе, но что есть, то есть. На этом этапе Евротура надо выбрать, кто основной вратарь. Самонов играет неплохо, но неровно, видна у него нервозность", - сказал Третьяк.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.