Третьяк: десять побед сборной России в Евротуре нынешнего сезона вызывают уважение

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Победы сборной России в 10 матчах подряд в рамках Евротура в нынешнем сезоне достойны уважения. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне обыграли шведов со счетом 6:4, одержав 10-ю победу подряд в текущем розыгрыше Евротура. В нынешнем сезоне сборная России на двух этапах из четырех выступала молодежным составом под руководством главного тренера молодежной команды Игоря Ларионова.

"При нынешнем равенстве команд выиграть 10 матчей - неожиданно. Стоит учесть, что состав по ходу Евротура все время менялся, и это достойно уважения", - сказал Третьяк.

По ходу игры россияне вели со счетом 5:2.

"Нельзя расслабляться, дали защитники добивать. Сколько шайб ни ведешь - хоккей все равно показывает, насколько это молниеносный вид спорта, и надо действительно держать себя в тонусе. Радует, что нападение много забивает, команда оживает. Нужно, чтобы тренеры не ошиблись с составом, правильно составили звенья", - подчеркнул он.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии.