Финальный матч Кубка России по футболу был приостановлен из-за болельщиков "Локомотива"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Финальный матч Бетсити - Кубка России между московским "Локомотивом" и самарскими "Крыльями Советов" был приостановлен на две минуты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

РПЛ провела проверку инцидента с болельщиками на матче "Зенит" - "Локомотив"

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Пауза возникла из-за того, что фанаты железнодорожников после пропущенного мяча забросали посторонними предметами вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева. Для того чтобы успокоить болельщиков, к ним подошел голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме.

После гола самарского клуба Ломаев спровоцировал болельщиков "Локомотива" - футболист повернулся к гостевой трибуне и демонстративно приложил руку к уху. Фанаты московского клуба стали освистывать вратаря после возобновления игры.

На данный момент счет ничейный - 1:1.