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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Сиваков снялся с веломногодневки "Джиро д'Италия" по причине травмы

Спортсмен упал с велосипеда в ходе пятого этапа
Павел Сиваков EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Павел Сиваков
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 12 мая. Российский велогонщик Павел Сиваков завершил выступление на "Джиро д'Италия" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды россиянина Ineos Grenadiers.

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Сиваков на заключительном участке пятого этапа упал с велосипеда, однако вернулся в гонку и занял 182-е место.

"К несчастью, Павел Сиваков был вынужден сойти с "Джиро д'Италия" из-за травмы плеча после падения на сегодняшнем этапе", - говорится в сообщении.

Сиваков после пяти этапов шел на 80-м месте в общем зачете гонки.

Единственным россиянином, принимающим участие в "Джиро", остался Александр Власов, который выступает за казахстанскую "Астану"

 

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