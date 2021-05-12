Россиянин Сиваков снялся с веломногодневки "Джиро д'Италия" по причине травмы

ТАСС, 12 мая. Российский велогонщик Павел Сиваков завершил выступление на "Джиро д'Италия" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды россиянина Ineos Grenadiers.

104-я по счету веломногодневка "Джиро д'Италия" стартует в субботу

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Сиваков на заключительном участке пятого этапа упал с велосипеда, однако вернулся в гонку и занял 182-е место.

"К несчастью, Павел Сиваков был вынужден сойти с "Джиро д'Италия" из-за травмы плеча после падения на сегодняшнем этапе", - говорится в сообщении.

Сиваков после пяти этапов шел на 80-м месте в общем зачете гонки.

Единственным россиянином, принимающим участие в "Джиро", остался Александр Власов, который выступает за казахстанскую "Астану"