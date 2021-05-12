В Испании болельщикам разрешили с ограничениями посещать матчи чемпионата по футболу

МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Испании решило позволить болельщикам присутствовать на матчах чемпионатов страны по футболу и баскетболу с определенными ограничениями. Об этом на пресс-конференции заявил в среду министр культуры и спорта Хосе Мануэль Родригес Урибес.

"У нас вновь будет публика на Ла Лиге и чемпионате по баскетболу", - уточнил глава ведомства. При этом, по его словам, присутствие болельщиков будет обусловлено развитием эпидемиологической ситуации там, где намечен матч (уровень распространения коронавируса не должен превышать 50 случаев на 100 тыс. жителей). В случае с футболом власти отметили, что стадион может быть заполнен лишь на 30%. Кроме того, общая численность зрителей не должна превышать 5 тыс. человек.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 3,6 млн случаев заражения, свыше 79,2 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.