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ЧМ по хоккею в Риге

Защитник клуба НХЛ "Калгари" Нестеров выступит за сборную России на чемпионате мира

Турнир в Риге стартует 21 мая
Никита Нестеров AP Photo/Larry MacDougal
Описание
Никита Нестеров
© AP Photo/Larry MacDougal

ТАСС, 12 мая. Никита Нестеров, выступающий в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", сыграет за российскую команду на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Сообщается, что защитник присоединится к команде после 19 мая, когда закончится регулярный чемпионат НХЛ.

Защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов не сможет помочь российской команде из-за травмы, игроку предстоит операция. Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич не примет участия в мировом первенстве в связи с отсутствием у него контракта на следующий сезон. На данный момент штаб сборной России также ждет информацию о состоянии здоровья защитника "Оттавы" Никиты Зайцева от генерального менеджера.

"Калгари" занимает пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона, клуб уже лишился шансов выйти в плей-офф.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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ЧМ по хоккею в Риге
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