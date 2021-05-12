"Локомотив" в девятый раз стал обладателем Кубка России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финале Бетсити - Кубка России по футболу со счетом 3:1 и завоевал титул. Матч прошел в Нижнем Новгороде.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской гимназии. В составе победителей мячи забили Франсуа Камано (15-я минута), Федор Смолов (48, с пенальти) и Мурило (84), у проигравших отличился Владислав Сарвели (22). На 44-й минуте игрок самарского клуба Денис Якуба, отметившийся голевой передачей, был вынужден покинуть поле из-за повреждения. В составе московской команды по этой же причине не смогли завершить игру Дмитрий Баринов и Ведран Чорлука. Смолова признали лучшим игроком встречи.

Лучшим бомбардиром турнира стал Камано, на его счету четыре гола. "Локомотив" в девятый раз выиграл Кубок России, клуб чаще всех завоевывал трофей, семь титулов на счету московского ЦСКА. Кроме того, "Локомотив" дважды выигрывал Кубок СССР (1936, 1957). "Крылья Советов" во второй раз играли в финальном матче турнира, в 2004 году самарский клуб проиграл в решающем матче со счетом 0:1 грозненскому "Тереку" (ныне - "Ахмат") на стадионе "Локомотив".

"Крылья Советов" ранее досрочно выиграли Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ), гарантировав себе выход в премьер-лигу. В прошлом году Кубок России выиграл "Зенит", петербургский клуб в финале обыграл подмосковные "Химки", которые также выступали во втором по силе дивизионе и к матчу за трофей гарантировали себе участие в РПЛ.

"Локомотив" благодаря победе гарантировал себе участие в Лиге Европы. При этом команда сохраняет шансы на второе место по итогам чемпионата России, которое позволит принять участие в квалификации Лиги чемпионов. В этом случае место в Лиге Европы достанется клубу, ставшему третьим в РПЛ. Московский клуб в июле в третий раз подряд встретится с "Зенитом" в матче за Суперкубок России.

Новый формат Кубка России

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформировали 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одному клубу РПЛ, ФНЛ и Олимп - Профессиональной футбольной лиги, которые по разу сыграли между собой, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо") попали в эту стадию напрямую.

"Крылья Советов" на групповом этапе одержали победы над представителем ПФЛ "Динамо" из Ставрополя (4:1) и выступающим в РПЛ волгоградским "Ротором" (3:0). В плей-офф самарцы прошли "Химки" (4:0), московское "Динамо" (2:0) и грозненский "Ахмат" (0:0, 4:1 - в серии пенальти). "Локомотив" на пути к финалу оказался сильнее "Тамбова" (3:0), "Сочи" (3:1) и ЦСКА (3:0).

В новость были внесены изменения (22:37 мск) - добавлены подробности и бэкграунд.