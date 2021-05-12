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Чешские хоккейные игры

Сборная Чехии по хоккею победила финнов в матче домашнего этапа Евротура

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чешской команды
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 12 мая. Сборная Чехии обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр. Встреча прошла в Праге.

В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (38-я минута) и Матей Странски (49), у проигравших отличился Аксель Ринделл (8).

Ранее в среду в первом матче турнира российская команда обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных, всего в активе россиян 27 очков. Второе место в таблице занимает команда Чехии (14 очков), третьими идут шведы (11), четвертыми - финны (8).

В следующем матче чехи сыграют со шведской сборной, команда России - с финнами. Оба матча пройдут в четверг.

Чешские игры проходят в Праге в режиме "пузыря", турнир завершится 15 мая.

Чешские хоккейные игры
КомандаИВВОВБППОПБШО
Россия11000006-43
Чехия11000002-13
Финляндия10001001-20
Швеция10001004-60
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия1070300042-1927
Чехия1040011423-2714
Швеция1021030423-2711
Финляндия1020100717-328
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