Сборная Чехии по хоккею победила финнов в матче домашнего этапа Евротура

ТАСС, 12 мая. Сборная Чехии обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр. Встреча прошла в Праге.
В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (38-я минута) и Матей Странски (49), у проигравших отличился Аксель Ринделл (8).
Ранее в среду в первом матче турнира российская команда обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных, всего в активе россиян 27 очков. Второе место в таблице занимает команда Чехии (14 очков), третьими идут шведы (11), четвертыми - финны (8).
В следующем матче чехи сыграют со шведской сборной, команда России - с финнами. Оба матча пройдут в четверг.
Чешские игры проходят в Праге в режиме "пузыря", турнир завершится 15 мая.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-4
|3
|Чехия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|3
|Финляндия
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|4-6
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|10
|7
|0
|3
|0
|0
|0
|42-19
|27
|Чехия
|10
|4
|0
|0
|1
|1
|4
|23-27
|14
|Швеция
|10
|2
|1
|0
|3
|0
|4
|23-27
|11
|Финляндия
|10
|2
|0
|1
|0
|0
|7
|17-32
|8