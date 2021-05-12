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Футбол в России

Николич: "Локомотив" заслужил победу в финале Кубка России

Главный тренер команды отметил, что игроки сделали выводы после неудачной первой части сезона
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич
© Станислав Красильников/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" заслужил победу в Бетсити - Кубке России. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал главный тренер команды Марко Николич.

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В среду "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финале Кубка России по футболу со счетом 3:1. Матч прошел в Нижнем Новгороде. Железнодорожники стали обладателями трофея в девятый раз, московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире.

"Хочу поздравить команду с победой, с кубком. Очень счастлив за ребят, они это заслужили", - сказал Николич.

По его словам, команда проанализировала неудачную первую часть сезона, сделала выводы и провела необходимую работу на сборах. "Играли хорошие игры в Лиге чемпионов, но неудачно закончили первую часть сезона. Потом собрались на сборах, я почувствовал, что команда у нас появилась, ребята молодцы, они заслужили этот кубок, этот трофей, это их трофей", - добавил тренер, поблагодарив болельщиков за поддержку.

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