Николич: "Локомотив" заслужил победу в финале Кубка России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" заслужил победу в Бетсити - Кубке России. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал главный тренер команды Марко Николич.

Тренер "Крыльев Советов" заявил, что ему не стыдно за игру команды в финале Кубка России

В среду "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финале Кубка России по футболу со счетом 3:1. Матч прошел в Нижнем Новгороде. Железнодорожники стали обладателями трофея в девятый раз, московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире.

"Хочу поздравить команду с победой, с кубком. Очень счастлив за ребят, они это заслужили", - сказал Николич.

По его словам, команда проанализировала неудачную первую часть сезона, сделала выводы и провела необходимую работу на сборах. "Играли хорошие игры в Лиге чемпионов, но неудачно закончили первую часть сезона. Потом собрались на сборах, я почувствовал, что команда у нас появилась, ребята молодцы, они заслужили этот кубок, этот трофей, это их трофей", - добавил тренер, поблагодарив болельщиков за поддержку.