"Ювентус" обыграл "Сассуоло" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 12 мая. "Ювентус" одержал победу над "Сассуоло" со счетом 3:1 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Адриен Рабьо (28-я минута), Криштиану Роналду (45) и Пауло Дибала (66). У проигравших отличился Джакомо Распадори (59). Роналду и Дибала достигли рубежа в 100 забитых мячей в составе "Ювентуса".

На 16-й минуте матча нападающий "Сассуоло" Доменико Берарди не реализовал пенальти. 43-летний Джанлуиджи Буффон, который ранее объявил об уходе из "Ювентуса" в конце сезона, стал самым возрастным вратарем, отразившим удар с 11-метровой отметки в матче серии A.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает пятое место, набрав 72 очка. В групповой этап Лиги чемпионов попадают лучшие четыре команды чемпионата, пятая отправится в групповой этап Лиги Европы. Выше "Ювентуса" в таблице располагаются обеспечивший себе чемпионство "Интер", который в среду обыграл "Рому" (3:1) и набрал 88 очков, "Аталанта", оказавшаяся сильнее "Беневенто" (2:0), "Милан", разгромивший "Торино" (7:0) и "Наполи", во вторник переигравший "Удинезе" (5:1). За два тура до конца чемпионата в активе "Аталанты" и "Милана" по 75 очков, у "Наполи" - 73.

В следующем туре "Ювентус" 15 мая примет "Интер". "Сассуоло", который с 56 очками идет на восьмом месте и сохраняет шансы попасть в Лигу конференций, 16 мая в гостях сыграет с "Пармой".