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Футбол в России

Сарвели: "Локомотив" наказал "Крылья Советов" за ошибки

Нападающий самарского клуба отметил атмосферу на стадионе в Нижнем Новгороде
Владислав Сарвели Станислав Красильников/ТАСС
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Владислав Сарвели
© Станислав Красильников/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" в финале Бетсити - Кубка России наказали "Крылья Советов" за допущенные ошибки. Таким мнением с журналистами на пресс-конференции после игры поделился нападающий самарского клуба Владислав Сарвели.

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В среду "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" в финале Кубка России по футболу со счетом 3:1. Матч прошел в Нижнем Новгороде.

"По игре что сказать? К сожалению, нас наказали за свои ошибки, мы пропустили два мяча, начинали [второй] тайм с 0:1, и было трудно отыграться", - сказал Сарвели.

Нападающий добавил, что гордится командой. "Играли неплохо, атмосфера шикарная, сегодня такой, знаете, проснулся с улыбкой, понимая, что сегодня финал Кубка России, это приятно - выходить на поле и играть, столько болельщиков", - рассказал он.

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В Кубке России "Локомотив" и "Крылья Советов" встречались трижды. В 1997 году москвичи победили соперника со счетом 1:0 в полуфинале, также столичный клуб оказался сильнее в 2016 году на стадии 1/8 финала (3:1). В 2017 году самарцы прошли "Локомотив" в 1/16 финала (3:2, после дополнительного времени).

Железнодорожники стали обладателями трофея в девятый раз, московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире.

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