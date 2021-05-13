Сарвели: "Локомотив" наказал "Крылья Советов" за ошибки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" в финале Бетсити - Кубка России наказали "Крылья Советов" за допущенные ошибки. Таким мнением с журналистами на пресс-конференции после игры поделился нападающий самарского клуба Владислав Сарвели.

Гилерме заявил, что футболисты "Локомотива" были уверены в победе над "Крыльями Советов"

В среду "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" в финале Кубка России по футболу со счетом 3:1. Матч прошел в Нижнем Новгороде.

"По игре что сказать? К сожалению, нас наказали за свои ошибки, мы пропустили два мяча, начинали [второй] тайм с 0:1, и было трудно отыграться", - сказал Сарвели.

Нападающий добавил, что гордится командой. "Играли неплохо, атмосфера шикарная, сегодня такой, знаете, проснулся с улыбкой, понимая, что сегодня финал Кубка России, это приятно - выходить на поле и играть, столько болельщиков", - рассказал он.