Никитин: Нижний Новгород доказал, что достоин проведения больших турниров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Нижний Новгород, в котором в среду прошел финал Бетсити - Кубка России по футболу, в очередной раз доказал, что достоин проведения больших турниров. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Локомотив" в девятый раз стал обладателем Кубка России по футболу

В среду московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финале Кубка России со счетом 3:1.

"Впервые за долгое время мы смогли провести столь масштабное спортивное мероприятие, - сказал Никитин. - Очень сильные и яркие эмоции, мне хочется поблагодарить обе команды за игру, поздравить "Локомотив" с победой. Прекрасно показали себя и "Крылья Советов". Наш город еще раз доказал, что достоин большого футбола, в год 800-летия Нижнего Новгорода впереди еще немало спортивных праздников".

На матче присутствовали около 21 тыс. зрителей. Для них перед награждением команд подготовили световое шоу, в котором они сами приняли участие, зажигая фонарики на телефонах.