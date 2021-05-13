"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" и укрепил лидерство в чемпионате Испании

ТАСС, 13 мая. "Атлетико" одержал победу над командой "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Янник Феррейра-Карраско (16-я минута) и Анхель Корреа (28). У проигравших отличился Игор Субельдия (83).

В турнирной таблице "Атлетико" за два тура до конца чемпионата занимает первое место, набрав 80 очков. У идущей второй "Барселоны" 76 очков, у "Реала" - 75 и один матч в запасе, у "Севильи" - 74, все четыре команды обеспечили себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. "Реал Сосьедад" с 56 очками идет пятым и борется за попадание в Лигу Европы, где сыграют пятая и шестая команды чемпионата. Шестым идет "Бетис" (54 очка), на седьмом месте, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций, расположился "Вильярреал" (52).

"Атлетико" в следующем туре примет "Осасуну", а "Реал Сосьедад" дома сыграет с "Вальядолидом". Обе встречи пройдут 16 мая.