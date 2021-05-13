"Эдмонтон" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ. Куликов сделал голевую передачу

ТАСС, 13 мая. "Эдмонтон" победил "Монреаль" со счетом 4:3 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алекс Чиассон (9-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (11), Леон Драйзайтль (31) и Доминик Кагун (61). У хозяев отличились Коул Кофилд (2) и Ник Судзуки (10, 49).

Защитник "Эдмонтона" Дмитрий Куликов отметился результативной передачей. Россиянин набрал четвертое очко (0 шайб + 4 передачи) в сезоне. Куликов был обменян из "Нью-Джерси" в "Эдмонтон" 12 апреля.

Защитник "Монреаля" Александр Романов провел на площадке 17 минут и 33 секунды и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "+2".

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи. Всего на его счету теперь 71 результативный пас в сезоне в 55 матчах. Он стал первым игроком, набравшим 70 передач в 55 или менее играх сезона после Марио Лемье (сезон-1995/96). Макдэвид также является лучшим бомбардиром сезона, набрав 104 очка.

Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф от Северного дивизиона. В первом раунде "Торонто" сыграет против "Монреаля", "Эдмонтон" встретится с "Виннипегом". В следующем матче регулярного чемпионата "Эдмонтон" примет "Ванкувер" 15 мая, "Монреаль" завершил выступление в регулярном сезоне.