На классе. "Локомотив" выиграл Кубок России и обеспечил себе участие в Лиге Европы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1 в финале Бетсити - Кубка России по футболу и обеспечил себе участие в плей-офф квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. Решающая встреча турнира прошла на стадионе "Нижний Новгород", который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Перед стартом сезона был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформировали 10 групп по три команды от каждого дивизиона. Победители групп вышли в 1/8 финала, а шесть участников еврокубков попали в эту стадию напрямую. "Крылья Советов" на групповом этапе одержали победы над "Динамо" из Ставрополя (4:1) и волгоградским "Ротором" (3:0). В плей-офф самарцы прошли "Химки" (4:0), московское "Динамо" (2:0) и грозненский "Ахмат" (0:0, 4:1 - в серии пенальти). "Локомотив" на пути к финалу оказался сильнее "Тамбова" (3:0), "Сочи" (3:1) и ЦСКА (3:0).

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Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской гимназии. Счет в матче на 15-й минуте открыл нападающий "Локомотива" Франсуа Камано, также в составе победителей отличились Федор Смолов (48, с пенальти) и Мурило (84). Для Смолова и Камано эти мячи стали четвертыми в розыгрыше кубка страны, они стали лучшими бомбардирами турнира. У проигравших мяч забил нападающий Владислав Сарвели (22). В первом тайме "Крылья Советов", представляющие Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ), играли на равных с выступающим в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) "Локомотивом", однако после перерыва ситуация поменялась, и самарский клуб начал играть хуже. Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий после матча отметил, что сказался класс "Локомотива". "Первый тайм, на мой субъективный взгляд, играли лучше, во втором немного подсели, понятно, что игра по счету была, - сказал он журналистам. - "Локомотив" - классная команда, своего не упустила, сказывается и опыт: они фактически через год участвуют в такого плана мероприятиях, а мы 17 лет назад в последний раз играли [в финале]". "Локомотив" является самой титулованной командой кубка страны, железнодорожники победили в девятом финале из десяти. "Крылья Советов" проиграли второй финал, в 2004 году они уступили в решающем матче "Тереку" (нынешнее название "Ахмат") со счетом 0:1. Московский клуб в июле в третий раз подряд встретится с "Зенитом", который досрочно выиграл чемпионат страны, в матче за Суперкубок России. Атмосфера благодаря зрителям Встреча проходила в рамках 800-летия Нижнего Новгорода, а около арены были организованы сувенирные лавки. В общей сложности на матче присутствовали 20 808 зрителей, что добавляло атмосферы решающего матча Кубка России. Стадион "Нижний Новгород" вмещает 43,3 тыс. человек. Ограничения на заполняемость стадиона были связаны с пандемией коронавируса. "Организация супер! Здорово, столько народу пришло", - сказал глава РПЛ Сергей Прядкин ТАСС.

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Однако помимо положительных моментов от болельщиков случился и отрицательный. В первом тайме матч был приостановлен на две минуты из-за фанатов "Локомотива", которые забросали голкипера "Крыльев Советов" Ивана Ломаева посторонними предметами после гола самарского клуба. Правда, вратарь также провоцировал болельщиков, за что фанаты освистывали каждое действие голкипера. Чтобы остановить разъяренных болельщиков, к ним подошел вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме. Сам Гилерме остался доволен поддержкой и поблагодарил фанатов. "Молодец вся команда, молодцы болельщики, которые, как Марко (Николич, главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС), сказал, как всегда нас поддержали сильно", - сказал Гилерме журналистам. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил хорошую организацию матча. "Впервые за долгое время мы смогли провести столь масштабное спортивное мероприятие, - сказал Никитин ТАСС. - Очень сильные и яркие эмоции, мне хочется поблагодарить обе команды за игру, поздравить "Локомотив" с победой. Прекрасно показали себя и "Крылья Советов". Наш город еще раз доказал, что достоин большого футбола, в год 800-летия Нижнего Новгорода впереди еще немало спортивных праздников". "Играли неплохо, атмосфера шикарная, сегодня такой, знаете, проснулся с улыбкой, понимая, что сегодня финал Кубка России, это приятно - выходить на поле и играть, столько болельщиков, - рассказал журналистам автором забитого мяча в составе самарцев Сарвели. - По игре что сказать? К сожалению, нас наказали за свои ошибки, мы пропустили два мяча, начинали [второй] тайм с 0:1, и было трудно отыграться". "Заслужили победу" Главный тренер "Локомотива" Марко Николич отметил, что команда заслужила победу. "Хочу поздравить команду с победой, с кубком. Очень счастлив за ребят, они это заслужили", - сказал он. По его словам, команда проанализировала неудачную первую часть сезона, сделала выводы и провела необходимую работу на сборах. "Играли хорошие игры в Лиге чемпионов, но неудачно закончили первую часть сезона. Потом собрались на сборах, я почувствовал, что команда у нас появилась, ребята молодцы, они заслужили этот кубок, этот трофей, это их трофей", - добавил тренер, поблагодарив болельщиков за поддержку. Сербский специалист выиграл первый титул с командой, он возглавил "Локомотив" в мае 2020 года, сменив на этом посту легенду клуба Юрия Семина.