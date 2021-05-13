Кадыров готов предложить Нурмагомедову за бой в "Ахмате" гонорар больше, чем в UFC

ТАСС, 13 мая. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров готов предложить бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за бой с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram.

"Хабиб - хороший спортсмен, но он 100% является проектом UFC, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом (главой UFC - прим. ТАСС), - сказал Кадыров. - Если кто-то пропустил бой, то этого спортсмена сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. Я не говорю, что Хабиб не чемпион, он чемпион, ведь он сделал свое дело очень аккуратно, не спеша. Я готов выставить любого бойца и предложить любой гонорар, больше, чем в UFC, чтобы посмотреть, сможет ли он выиграть бой против бойца "Ахмата", как у него это получалось в UFC".

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.